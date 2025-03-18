Гладков заявил о сложной обстановке в Краснояружском районе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Минобороны, погранслужба, добровольческое формирование "Барс-Белгород" и подразделение "Орлан" выполняют поставленные боевые задачи и занимаются обеспечением безопасности жителей наряду с местными властями.

"Самое главное: на нашей территории противника нет", – добавил Гладков.

Ранее сообщилось, что житель Белгорода получил минно-взрывные травмы в результате атаки украинских беспилотных аппаратов на регион. Он стал единственным пострадавшим в ходе инцидента. Медики провели ему операцию. Состояние пострадавшего врачи оценивали как тяжелое.

До этого еще два человека были ранены в результате атак беспилотников на Белгород. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

