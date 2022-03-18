Призывы Арестовича к ведению "рельсовой войны" могут навредить переговорам – Мединский

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Слова советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о ведении "рельсовой войны" могут значительно испортить переговорный процесс, заявил глава делегации РФ на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский ТАСС.
Он назвал таких людей экстремальными деятелями. По словам Мединского, они могут навредить минимальным росткам взаимопонимания между Украиной и Россией.
Ранее Мединский назвал темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции. По его словам, тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин рассказал Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
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