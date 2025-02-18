ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно данным военной администрации украинской столицы, в городе работают системы противовоздушной обороны.

СМИ также сообщают, что взрывы слышны и в городе Одессе. На данный момент в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее, 13 февраля ВС РФ ударили по украинским аэродромам, портам, цехам производства беспилотников и местам хранения ГСМ. Минобороны России сообщило, что для удара применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Российские военные также нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны.