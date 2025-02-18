Россия и Индия договорились упростить взаимодействие между Минобороны стран

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Замглавы Минобороны России Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Москве Винаем Кумаром. В рамках беседы было подписано соглашение по упрощению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское министерство.

Как отмечается в заявлении, в ходе встречи стороны обратили внимание на важность документа для взаимодействия в военной сфере, а также подтвердили нацеленность на последовательное укрепление профильного сотрудничества в особом привилегированном стратегическом партнерстве.

Ранее ВС РФ и КНР провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. В Минобороны Китая объяснили, что мероприятие не направлено против третьих стран. Российско-китайское патрулирование – это рутинный процесс в рамках выполнения ежегодного плана сотрудничества. Оно не имеет никакого отношения к нынешней геополитической ситуации, подчеркнуло ведомство.

Народно-освободительная армия Китая за последние 10 лет провела наибольшее количество совместных военных учений с ВС РФ. По данным СМИ, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генсеком ЦК Компартии Китая, армия КНР поучаствовала в 45 военных учениях, из которых 20 были двусторонними российско-китайскими учениями.

