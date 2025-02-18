Маск прокомментировал прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава американского департамента эффективности государственного управления и предприниматель Илон Маск прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию.

"Вот как выглядит компетентное лидерство", – написал он на своей странице в соцсети X под видео из аэропорта Эр-Рияда.

На переговорах с представителями США Россию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча запланирована на 18 февраля. Ее главной задачей станет подготовка к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановление всего комплекса отношений между США и Россией.

Ушаков, рассказывая о будущей встрече, отмечал, что российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом. Он также уточнял, что это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном.