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С украинскими солдатами, попавшими в российский плен, происходят сильные перемены. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, у военнопленных как будто "пелена спадает с глаз". Так, они начинают понимать, что россияне совсем не такие, как о них рассказывает украинская пропаганда. Российские военнослужащие заботятся о раненых противниках и содержат их в человеческих условиях, подчеркнул губернатор.

Сальдо добавил, что многие солдаты ВСУ в плену психологически начинают чувствовать себя лучше.

"Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение", – заявил глава Херсонской области.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что группа из боевиков ВСУ добровольно сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под Работино в Запорожской области.

В начале февраля в Минобороны РФ сообщили, что сто российских военнослужащих были возвращены из плена с подконтрольной Киеву территории. Взамен были переданы столько же военнопленных украинской армии.

Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО