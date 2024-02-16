16 февраля, 15:58Политика
Более 30 бойцов ВСУ сдались в плен российской стороне за неделю
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
35 бойцов украинской стороны сдались в плен к Вооруженным силам России за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Между тем сообщалось, что российские силы уничтожили свыше 15 тысяч танков и других бронированных машин украинской армии с начала спецоперации.
По данным оборонного министерства, ВС РФ с начала СВО ликвидировали 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.
До этого стало известно о группе из военных ВСУ, которые сдались в плен под Работино в Запорожской области.
По словам главы запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова, командование украинских войск отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем российской стороны.
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