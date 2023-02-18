Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки Франции подменить происхождение Пушкина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что посольство Франции в Центральноафриканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся французских деятелях культуры. При этом героем первой такой лекции стал русский поэт Александр Пушкин.

По словам Захаровой, дипломат из Парижа представил Пушкина как африкано-французского деятеля с русскими корнями.

"Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз – новая ненормальность", – пишет Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина сама заблокировала переговоры с РФ, на которых Киев настаивал в первые недели после начала спецоперации. Таким образом она ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня о прекращении огня на Украине и проведении переговоров.

До этого Захарова обвинила Вашингтон в том, что он замалчивает техногенную катастрофу, которая произошла в Огайо. Речь идет об утечке вредных веществ, которая случилась после того, как поезд сошел с рельсов в американском штате.

Захарова призвала США не замалчивать ЧП в штате Огайо

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