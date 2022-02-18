Лавров призвал США следовать принципу "пацан сказал – пацан сделал"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

РФ намерена добиваться от США честности в вопросе гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с RT.

Он рассказал, что в России есть понятие "пацан сказал – пацан сделал".

"Понятия должны соблюдаться и на международном уровне", – подчеркнул Лавров.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

17 февраля посол США в России Джон Салливан получил письменную реакцию Москвы на ответ по гарантиям безопасности. При этом в МИД РФ рассказали, что США не дали конструктивного ответа на основные элементы проекта.