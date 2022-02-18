Разведка США считает заявления РФ об отводе войск от границы Украины "уловкой" – СМИ

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США получили разведданные, которые якобы свидетельствуют, что Россия на самом деле не отвела войска от границы с Украиной. Об этом сообщает газета Washington Post.
"Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение", – заявил неназванный американский чиновник.
По данным издания, два американских и один европейский источники независимо подтвердили, что знакомы с обозначенной информацией.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что к украинской границе прибыли еще семь тысяч военнослужащих России, несмотря на заявления об отводе войск. По данным издания, ранее в регионе дислоцировались 100 тысяч военных.
Ранее стало известно, что военная техника подразделения Южного военного округа была направлена в места постоянной дислокации после учений в Крыму. Также были перебазированы подразделения, ранее принимавшие участие в совместных с Белоруссией учениях.
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