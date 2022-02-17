Bloomberg сообщил о прибытии новых российских войск к украинской границе

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К украинской границе прибыли еще семь тысяч военнослужащих России, несмортя на заявления Москвы об отводе войск, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство утверждает, что до прибытия новых войск там находились 100 тысяч военных РФ. При этом американское агентство не приводит никаких доказательств.

Ранее мнение о том, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной, выразил глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл. Он допустил, что РФ подготавливает позиции для техники и полевых госпиталей.

Накануне сообщалось, что военная техника подразделения Южного военного округа проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений на полуострове.