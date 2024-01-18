В МИД РФ призвали Иран и Пакистан к дипломатическому решению вопросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия призывает Иран и Пакистан к сдержанности и решению вопросов политико-дипломатическими методами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

В частности, дипломат выразила сожаление, что подобная ситуация происходит между странами ШОС, с которыми РФ развивает партнерские отношения. По ее словам, присутствует надежда на то, что государства в скором времени смогут найти способ уладить разногласия.

Также представитель МИД РФ обратила внимание на готовность Москвы к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Десять человек стали жертвами ракетного удара Пакистана по Ирану утром 18 января. Все погибшие были гражданами Пакистана. Ракеты выпустили при помощи БПЛА пакистанской армии.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР – элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) нанес удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

В свою очередь, Пакистан осудил действия Ирана. Там заявили, что в результате произошедшего погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения.

После этого Пакистан принял решение отозвать своего посла из Ирана. Пакистанская сторона также отменила контакты с Ираном на высоком уровне.