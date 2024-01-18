03:24Политика
США и Британия вновь наносят удары по подконтрольным хуситам территориям в Йемене – СМИ
Фото: 123RF/jvdwolf
Соединенные Штаты и Великобритания наносят авиаудары по подконтрольной движению хуситов "Ансар Аллах" территории Йемена. Об этом сообщает издание Al Masirah.
По информации журналистов, взрывы были слышны в городах Ходейда, Саада, Таиз, Дхамар и Эль-Байда.
Ранее сообщалось, что йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало американское судно Genco Picardy в Аденском заливе. Атака на судно была совершена несколькими противокорабельными ракетами.
До этого в ВМС Великобритании сообщили, что беспилотник нанес удар по судну в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, в результате чего начался пожар.
Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В частности, четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане.
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