США и Британия вновь наносят удары по подконтрольным хуситам территориям в Йемене – СМИ

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Соединенные Штаты и Великобритания наносят авиаудары по подконтрольной движению хуситов "Ансар Аллах" территории Йемена. Об этом сообщает издание Al Masirah.

По информации журналистов, взрывы были слышны в городах Ходейда, Саада, Таиз, Дхамар и Эль-Байда.

Ранее сообщалось, что йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало американское судно Genco Picardy в Аденском заливе. Атака на судно была совершена несколькими противокорабельными ракетами.

До этого в ВМС Великобритании сообщили, что беспилотник нанес удар по судну в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, в результате чего начался пожар.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В частности, четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане.