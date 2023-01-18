Российский посол в Оттаве сообщил о вызове в МИД Канады

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Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА Новости.

Он не уточнил причину, по которой его пригласили в канадское внешнеполитическое ведомство. По словам Степанова, местные власти не объявляли ему тему, которую намерены с ним обсудить.

"Пригласили в МИД к 16.00 (00:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – сказал глава дипмиссии.

В прошлом году министерство иностранных дел Канады вызывало Степанова из-за позиции Москвы по голодомору. Оттаву не устроил пресс-релиз российского диппредставительства, в котором говорилось, что канадское правительство не утруждает себя проверкой исторических фактов и продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев.

Степанов предоставил канадской стороне исторический экскурс о событиях 30-х годов прошлого века и разъяснил, что в РФ никто не отрицает гибель от голода людей, которые проживали на территории Украинской ССР, однако и другие народы в составе СССР стали жертвами этих трагических событий.

До этого Степанова вызывали в МИД Канады из-за закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ и сопутствующих комментариев дипмиссии по этому поводу. В Оттаве сочли данный закон противоречащим универсальным правам человека. Дипломат напомнил представителям канадского ведомства, что посольство этой страны в Москве неоднократно проявляло неуважение к обычаям и традициям страны пребывания, вывешивая радужные флаги.

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