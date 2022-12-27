МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает РИА Новости.

Посла вызвали в связи с тем, что МВД РФ объявило болгарского журналиста-расследователя в федеральный розыск. Митрофанова должна прибыть в МИД в первый рабочий день после праздников. Рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.

В МИД также заявили, что на встрече собираются поднять темы изучения болгарского языка в новых регионах России. По данным ведомства, в них якобы ввели запрет на его изучение.

Также министерство планирует заявить о якобы имевших место фактах "снятия портретов болгарских исторических деятелей". Конкретных примеров или доказательств не приводится.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск расследователя издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Название статьи не уточнялось.

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