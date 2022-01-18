Посол Белоруссии в Москве находится в больнице на обследовании

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Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко находится в лечебном учреждении на обследовании, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в дипведомстве, состояние его здоровья не вызывает опасений. В ближайшие дни посол приступит к работе.

Кроме того, Семашко продолжает работать с документами и решает рабочие вопросы с подчиненными по телефону.

Ранее в СМИ сообщалось, что Семашко госпитализировали в Москве с сердечным приступом.

10 января актера Леонида Куравлева госпитализировали. В больнице уточнили, что артист попал в больницу еще 5 января. Накануне сообщалось, что состояние актера улучшается.

На этой неделе артиста должны перевести из реанимации в обычную палату.