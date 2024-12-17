ГД приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который дифференцирует ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в него, а также от тяжести последствий этих действий.

Соответствующие изменения будут внесены в статью Уголовного кодекса РФ "Вооруженный мятеж". На данный момент она учитывает организацию вооруженного мятежа или активное участие в нем ради свержения или насильственной смены конституционного строя государства. Другой целью мятежников, о которой говорится в законе, может быть нарушение территориальной целостности страны.

Виновные в этом преступлении могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до 2 лет.

Кроме того, Госдума приняла поправку, исключающую право на получение условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных, которые отбывают пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.

Нововведения коснутся статьи Уголовного кодекса "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания". В частности, поправка исключает возможность получения УДО лицами, которые были осуждены по статьям "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Вооруженный мятеж" или "Акт международного терроризма".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил эту поправку 13 декабря. Она была изучена в ходе повторного рассмотрения законопроекта. В первом чтении он был одобрен в сентябре.

Ранее этот же комитет одобрил введение уголовного наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против российской безопасности. Речь идет о помощи со стороны находящихся в стране иностранцев и лиц без гражданства. Предполагается, что за это будет грозить от 10 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

