Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж

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Комитет ГД по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы.

Так, организатору вооруженного мятежа, направленного на насильственное изменение конституционного строя РФ или нарушение территориальной целостности России, будет грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Участникам мятежа в тех же целях предлагается назначать лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

При этом если вооруженный мятеж повлек за собой причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, тогда, помимо лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, добавляется еще штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают разграничить уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.

Также предлагается ввести возможность освобождения от ответственности за мятеж в том случае, если лицо добровольно и своевременно сообщило органам власти или иным образом помогало предотвратить нанесение ущерба.

Между тем Генеральная прокуратура России может получить право направлять в другие страны материалы для привлечения к ответственности россиян, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за пределами РФ. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату соответствующего законопроекта.

