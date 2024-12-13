Комитет ГД одобрил поправку о невозможности УДО для террористов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, в соответствии с которой граждане, отбывающие наказание за террористический акт, не могут получить условно-досрочное освобождение (УДО). Депутаты рекомендовали нижней палате парламента принять документ.

Информация об этом опубликована в думской базе данных. Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс.

Помимо террористов, норму могут распространить на осужденных за вооруженный мятеж, акт международного терроризма, содействие террористической деятельности и прохождение обучения для ведения террористической деятельности.

Кроме того, поводом для отказа в УДО может стать обвинение в организации террористического сообщества и непосредственное участие в нем, а также организация деятельности террористической организации и участие в ней.

Эти поправки получили поддержку комитета в ходе повторного рассмотрения законопроекта, предлагающего ужесточить наказание за вооруженный мятеж. В первом чтении он был одобрен в сентябре. Авторы законопроекта также предлагали разграничить уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и тяжести последствий.

