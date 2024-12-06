Комитет ГД одобрил уголовное наказание за помощь в деятельности против безопасности РФ

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение уголовного наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против российской безопасности. Об этом указано в думской базе данных.

Поправка поддержана ко второму чтению проекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Согласно ей, новой статьей 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ") предлагается дополнить УК РФ.

В документе отмечается, что речь идет о помощи находящимися в стране иностранцами и лицами без гражданства. Предполагается, что за это будет грозить от 10 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В сентябре комитет ГД по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы. Авторы также предложили разграничить уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.

Между тем Генеральная прокуратура России может получить право направлять в другие страны материалы для привлечения к ответственности россиян, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за пределами РФ. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату соответствующего законопроекта.

