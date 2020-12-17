В ГД оценили решение Совета ЕС продлить санкции против России

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В Госдуме прокомментировали решение Совета Европейского союза о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев, сообщает RT.

По мнению первого зампреда комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, данное решение было вполне ожидаемым.

"С учетом позиции Евросоюза и их связки с Вашингтоном решение является абсолютно закономерным и просчитанным. Другого ждать было просто невозможно", – пояснил он.

Депутат добавил, что такое решение говорит о росте степени недоверия.

Ранее стало известно, что члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода.

Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.