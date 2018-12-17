В Совфеде прокомментировали возможное введение новых санкций против России

Политические заявления властей США носят провокационный характер и уже стали неотъемлемым атрибутом внешней политики Соединенных Штатов. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
"Озвученные Куртом Волкером высказывания об американских "разговорах" с "Германией, Францией и другими... западными партнерами" предсказуемы и понятны. Действия США направлены на мировую эскалацию конфликтов посредством подстрекательства и недобросовестной конкуренции", – сказала она в беседе с RT.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Волкер также не исключил, что США и страны Евросоюза могут закрыть свои порты для российских кораблей, как предлагал Петр Порошенко.
Инцидент в Керченском проливе повлиял на повестку прошедшего ранее саммита G20. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на введении дополнительных санкций против России в связи с конфликтом на Азове. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Брюссель снова продлит санкции против Москвы.
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