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17 декабря, 19:41

В США не исключили новые санкции против России

политика

17 декабря, 19:41

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Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине", – сказал он, добавив, что меры в отношении России могут появиться в течение месяца-двух, передает РИА Новости.

Волкер также не исключил, что США и страны Евросоюза могут закрыть свои порты для российских кораблей, как предлагал Петр Порошенко.

Инцидент в Керченском проливе повлиял на повестку прошедшего ранее саммита G20. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на введении дополнительных санкций против России в связи с конфликтом на Азове. Глава Евросовета Дональд Туск, отвечая на вопрос об инциденте, сообщил, что Брюссель в очередной раз продлит экономические санкции против Москвы, срок действия которых истекает в конце января.

Из-за событий в Керченском проливе также не состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита. Отказ американского лидера от полноформатного общения с президентом России означает, что обсуждение важных вопросов международной и двусторонней повестки откладывается на неопределенное время.

В конце ноября три украинских военных судна нарушили российскую государственную границу и отказались подчиняться требованиям наших спецслужб. В итоге все три корабля задержали вместе с экипажем и доставили в Керчь. На допросе моряки признались, что пересекали границу сознательно, так как действовали по приказу. Операция проводилась под контролем СБУ, на борту одного из кораблей были два сотрудника этого ведомства.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев направил боевые катера в Керченский пролив, чтобы "показать свое лицо". Он также подчеркнул, что решение командования об отправке судов в Азовское море не было ошибочным.

политика

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