Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на саммит G20

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите Группы двадцати (G20), пишет ТАСС.

В Бразилию политик прилетел из Абу-Даби, где присутствовал на международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс".

На саммите G20 он будет возглавлять российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит концеренцию. По словам лидера РФ, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Встреча пройдет с 18 по 19 ноября. При этом украинского президента Владимира Зеленского не позвали присоединиться к конференции. Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, до этого он поддерживал участие Зеленского в саммите. Однако тот факт, что он не получил приглашение, говорит о серьезных вызовах, добавил политик.