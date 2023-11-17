17 ноября, 23:20Политика
Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому заместитель главы Службы внешней разведки Александр Тарковский был уволен со своей должности. Об этом сообщает ТАСС.
Причина увольнения Тарасовского с должности заместителя председателя главы Службы внешней разведки Украины не называется.
Тарасовский занимал свою должность с 21 января 2022 года. 3 ноября Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций (ССО), которую тот занимал с июля 2022 года. Вместо него был назначен Сергей Лупанчук. Сам Хоренко сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы. Отмечается, что Зеленский готовит глобальные перемены в военной стратегии и перетряску президентской команды. Помимо этого сообщается, что Зеленский выступает за продолжение боевых действий зимой и отказывается принять возможность их заморозки.
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