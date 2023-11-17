Медведев мемом высмеял отказ США от финансирования Украины

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после новости о том, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без поддержки Украины, опубликовал мем Trollface. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву", – сопроводил Медведев публикацию подписью.

На картинке один из героев задает другому вопрос: "Где деньги?", на что собеседник Trollface отвечает: "В следующем году, брат".

Согласно принятому в США законопроекту, финансирование до 19 января 2024 года получат программы, связанные с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. Документ также предполагает отказ от финансовой помощи Израилю.



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