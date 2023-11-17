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Украинские чиновники разворовывают бюджет страны на собственные нужды, будучи уверенными, что конфликт с Россией фактически окончен, сообщает News.ru со ссылкой на украинского политика Сергея Гайдая.

По его словам, они махнули рукой на исход спецоперации, поскольку для них СВО закончилась.

"Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не подпали, и увеличиваются зарплаты", – подчеркнул политик.

По его мнению, неэффективное государство с маленьким количеством ресурсов не имеет шансов на победу, особенно без поддержки Запада, который начал "перекрывать Киеву кислород".

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

Анонимный сотрудник конгресса США до этого заявил, что Украина сможет одержать победу лишь при масштабном вмешательстве американской стороны. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на такое.



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