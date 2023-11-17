США отвыкли от честного разговора на равных – посол России при АТЭС

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Власти США давно отвыкли от честного разговора на равных и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ведут себя разнузданно. Такое заявление сделал посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

"Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Бердыева, США не скрывают, что ставят внутренние национальные установки выше традиций гостеприимства и международных обязательств. Он отметил, что РФ давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя АТЭС.

Бердыев считает, что неправомерные действия США бьют по ним же бумерангом, так как Вашингтон дискредитирует себя как ответственного международного партнера и становится "токсичным".

Ранее США передали приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Штаты выступают в роли хозяев встречи.

Владимир Путин подписал распоряжение о делегации РФ. Ее возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

Старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США ожидают участие Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС в Сан-Франциско. Он уточнил, что в саммите участвуют только те представители России, которые не подпали под американские санкции.



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