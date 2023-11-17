Немецкому журналисту Зайпелю, бравшему интервью у Путина, грозит суд в ФРГ

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Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента России Владимира Путина в 2014 году, грозит судебное разбирательство в ФРГ после расследования ZDF и Der Spiegel "о получении гонорара из России". Об этом сообщает РИА Новости.

Телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) объявила, что проводит досудебную проверку в отношении Зайпеля, который некоторое время работал на NDR. Причиной проверки стал конфликт интересов, ее возглавляет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн.

В организации считают, что Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR о том, что получал средства от предпринимателя Алексея Мордашова. Журналист, по их данным, получал средства в рамках спонсорских договоров, но не сообщал об этом.

В NDR это считают серьезным конфликтом интересов и поводом усомниться в журналисткой независимости автора. Там отметили, что существует подозрение о том, что телерадиокомпания и ее аудитория были намеренно введены в заблуждение.

Летом 2022 года Госдума приняла закон, предусматривающий возможность принятия компетентными органами РФ ответных мер на дискредитацию российских СМИ за рубежом.

Данный документ наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом запрещать на территории России деятельности иностранных изданий и телеканалов, если государства, в которых они зарегистрированы, предприняли враждебные по отношению к СМИ из РФ действия.