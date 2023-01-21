Россия примет меры в отношении французских СМИ в ответ на блокировку счетов RT France

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Россия после блокировки счетов RT France примет ответные меры в отношении французских СМИ в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В дипведомстве пообещали, что меры будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов.

Банковский счет телеканала RT France заблокировали во Франции по требованию Главного управления казначейства при министерстве экономики и финансов страны. Соответствующее решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС, принятым в середине декабря 2022 года.

В начале февраля прошлого года стало известно, что французский регулятор организовал проверку в отношении телеканала RT France. Тот якобы недостоверно освещал ситуацию в Сирии и Центральноафриканской Республике, а также протесты "желтых жилетов" во Франции.

2 марта ЕС запретил вещание RT на своей территории. Решение затронуло французское, британское, германское и испанское подразделения телеканала. 27 июля Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France, оставив в силе запрет на его вещание.



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