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политика

08:32

Посол РФ рекомендовал Франции обратить внимание на историю с Deutsche Welle

политика

Фото: ТАСС/]Михаил Метцель

Руководству Франции следует обратить внимание на историю с московским бюро немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Ранее французский журнал Challenges сообщил, что местный регулятор якобы начал проверку в отношении телеканала RT France. Ряд ассоциаций сообщил о недостоверной передаче им ситуации в Сирии и Центральноафриканской Республике, а также протестов "желтых жилетов" во Франции.

"Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс. <...> Я говорю о том, что надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране", – сказал дипломат.

По его словам, ситуация с российскими СМИ во Франции не такая, как в Германии – в первом случае RT и Sputnik продолжают работать, несмотря на ограничения. И тем не менее, продолжил Мешков, у России заканчивается терпение. В связи с этим он напомнил, как несколько лет назад глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита во Францию отказывался участвовать в совместной пресс-конференции пока к ней не допустили российских журналистов.

"Политика санкций против СМИ – это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности", – подытожил политик.

2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.

Позже в МИД РФ сообщили о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России.

Россия прекратила вещание Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии

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