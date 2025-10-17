В РФ срок явки в военкомат по электронной повестке будет ограничен 30 днями

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России дата явки в военкомат по электронной повестке не будет превышать 30 дней после ее размещения в реестре. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, размещенном в думской электронной базе.

В законопроекте говорится, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить весь календарный год. При этом гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, будет запрещено покидать Россию.

Фактическая отправка призывников ожидается два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании вооруженных сил за пределами страны. Также резервисты могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов.

