Россиянам рассказали о главных нововведениях осеннего призыва 2025 года

Осенний призыв на военную службу начнется в России с 1 октября 2025 года. В большинстве своем процедура осталась прежней, однако не обошлось и без нововведений. Все подробности – в материале Москвы 24.

Когда и куда направят призывников?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключение, как и прежде, сделано для жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Из-за особых климатических условий там призыв начнется с 1 ноября по 31 декабря. Всего в войска будет призвано 135 тысяч человек, следует из указа Владимира Путина.

Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, срок службы для новобранцев не изменился и составит 12 месяцев. Отправки со сборных пунктов начнутся с 15 октября, уточнил он.

При этом в Минобороны подчеркнули, что призыв – плановый и не связан с проведением спецоперации. Привлечение новобранцев к участию в боевых действиях не предусмотрено.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", – добавил Цимлянский.

Исчезнут ли бумажные повестки?

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Во время осеннего призыва 2025 года впервые начнут полноценно применять Единый реестр воинского учета. Благодаря ему военкоматы будут получать из госорганов актуальные данные о призывниках: место работы или учебы, семейное положение, информацию о серьезных заболеваниях, препятствующих призыву. Если сведений достаточно, отдельные виды отсрочек могут предоставить даже без личной явки мужчин в военкомат, отметил Владимир Цимлянский.

"По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии", – сказал представитель Минобороны.

Кроме того, электронные повестки будут публиковаться в специальном реестре и направляться в личный кабинет на портале "Госуслуги". Причем с момента размещения документ считается врученным. В то же время бумажные повестки сохранят свою юридическую силу и будут использоваться наравне с цифровыми, обратил внимание Цимлянский.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул в разговоре с "Парламентской газетой", что полный переход на электронный вариант пока не предусмотрен, в том числе из-за недостаточного охвата интернетом на отдельных территориях.

"В столице мы постепенно будем от бумажных повесток отходить и, думаю, рано или поздно откажемся совсем. Но в любом случае это произойдет не завтра и не через год", – сказал парламентарий.

Кого призовут и кому полагается отсрочка?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Вооруженные силы будут отобраны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. При этом решение комиссии будет действовать в течение года со дня его принятия.





Владимир Цимлянский заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.

При этом во время осеннего призыва будут действовать прежние правила предоставления отсрочки. В частности, на нее могут рассчитывать студенты-очники, отцы двух и более детей, отцы-одиночки и воспитывающие ребенка-инвалида до трех лет.

Сохранили это право и работники аккредитованных IT-компаний с трудовым стажем от 11 месяцев: их руководителям необходимо было подать соответствующие заявления с 22 июля по 6 августа 2025 года. Полный список оснований для отсрочки или отказа в призыве на военную службу можно найти на сайте Минобороны.

Возможности альтернативной службы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Призывники, для которых военная служба в армии неприемлема по убеждениям или вероисповеданию, могут выбрать альтернативную гражданскую. В настоящее время в списке профессий 266 наименований. К примеру, в марте 2025 года в него добавили электриков, операторов машинного доения и резчиков мясопродуктов. При этом проходить альтернативную службу можно исключительно на госпредприятиях, сказано на сайте Минобороны.

Ее срок составляет 18 месяцев на должностях в организациях и подразделениях Вооруженных сил или 21 месяц – в иных учреждениях.

Ответственность за уклонение от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С введением специального реестра повесток в личный кабинет призывников станут поступать уведомления о наложенных ограничениях за неявку без уважительной причины. По словам Андрея Картаполова, мера заработает в полную силу во время осеннего призыва 2025 года.





Андрей Картаполов председатель комитета Госдумы по обороне Соответствующий закон мы приняли, подготовительный период также пройдет, поэтому я не вижу для реализации заложенных механизмов никаких препятствий.

В Минобороны, в свою очередь, заявили, что, если призывник не явится в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней с момента получения повестки, к нему автоматически применят ограничительные меры.

Среди них – запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, ограничение права управления транспортным средством и его регистрации, приостановка кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а также отказ в заключении кредитного договора. Помимо этого, за неявку по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Уклонение от прохождения медицинской комиссии обойдется в 15–25 тысяч рублей.

Также на сумму от 10 до 20 тысяч накажут за несообщение в военкомат о смене места жительства, семейного положения, работы или учебы. Кроме того, действуют штрафы от 5 до 15 тысяч за несвоевременное информирование военкомата о выезде за границу более чем на шесть месяцев, а за отъезд с места жительства в период призыва на три и более месяцев – от 10 до 20 тысяч.

В Минобороны добавили, что с 13 октября 2025 года начинает работать горячая линия по вопросам осеннего призыва 2025 года. Все разъяснения дадут по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97 и 8 (495) 498-96-98. Также в разделе "Военкоматы" на сайте ведомства можно найти контакты военных комиссариатов, куда можно обратиться по всем интересующим вопросам.

