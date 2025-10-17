Китай предупредил о возможном падении обломков ракеты в Южно-Китайском море

Фото: depositphotos/Pashtett

Управление морской безопасности КНР предупредило о возможном падении обломков ракеты в Южно-Китайское море. Об этом сообщает РИА Новости.

Обломки ракеты-носителя, которые не сгорели в атмосфере, могли упасть в море в пятницу, 17 октября, в период с 14:00 до 16:00 по местному времени (с 09:00 до 11:00 по московскому. – Прим. ред.).

В связи с этим в обозначенной акватории был введен временный запрет на судоходство. Иные подробности не приводятся.

Ранее обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника, были найдены в поле в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке Польши. Элементы снаряда обнаружил владелец территории и сообщил о находке полицейским. Оперативные службы оцепили территорию.

