В Белом доме опровергли планы Байдена обсудить в ФРГ снятие запрета на удары вглубь России

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Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя возможность снятия запрета на использование украинскими военными западных дальнобойных ракет для ударов по территории России во время поездки американского президента Джо Байдена в Германию, заявил, что США пока не готовы этого сделать. Его слова передает РИА Новости.

"У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день", – отметил американский чиновник.

Он уточнил, что Байден в рамках своего визита в Германию планирует обсудить сложившуюся ситуацию на передовой, а также поднимет вопрос траектории боевых действий на Украине и улучшения способов поддержки Киева со стороны Запада в будущем.

Представитель Белого дома также заявил, что американские власти ощущают срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для них ситуации на передовой. В связи с этим, как он утверждает, Байден потребовал сделать все возможное, чтобы направить киевскому режиму все необходимое. Кроме того, США стараются нарастить количество поставок оружия ВСУ и ускорить обучение украинских военных в надежде обратить траекторию того, что видят в Вашингтоне.

При этом чиновник добавил, что обсуждение по выделению кредита в размере 50 миллиардов долларов киевскому режиму странами G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ продолжается, а задержки связаны со множеством технических деталей. По его словам, само решение будет зависеть от политической воли представителей G7.

Более того, представитель Белого дома рассказал, что союзники по НАТО также продолжают обсуждение вопроса о приглашении Украины в Альянс, так как страны не могут достичь консенсуса по этому поводу. Основная тематика переговоров – какие тактики нужно использовать для стимулирования продвижения Украины в НАТО.

"Как вы знаете, на саммите НАТО, который состоялся пару месяцев назад, в середине июля, все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", – отметил он.

Представитель Белого дома также поделился информацией об активных дискуссиях между США и Украиной по поводу отдельных элементов "плана победы", предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским. Так, по его словам, некоторые его аспекты уже реализуются, в том числе выделение военной помощи Киеву.

"Зеленский обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора", – подчеркнул он.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

Главком ВСУ Александр Сырский уже обсудил по телефону с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином возможность нанесения ударов по российским военным объектам "на стратегической и оперативной глубине". Этот вопрос, по его словам, прорабатывается в рамках реализации "плана победы".

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

