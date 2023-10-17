Таиландский премьер пригласил Путина посетить страну для укрепления связей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил Владимира Путина посетить государство для укрепления связей между Бангкоком и Москвой. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В сообщении Тхависин отметил, что попросил Россию оказать содействие в увеличении темпов торговли сельскохозяйственной продукцией между странами. Он также заявил о готовности Таиланда предложить РФ возможность наращивания инвестиций в экономику страны.

"Также пригласил Владимира Путина посетить Таиланд, чтобы укрепить наши отношения", – добавил он.

До этого Путин встретился с Тхависином на полях саммита "Один пояс – один путь" в Пекине. Таиландский премьер пришел на встречу с российским лидером в розовых носках, что вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

Тхависин был избран премьером Таиланда в августе 2023 года. Его кандидатуру поддержали депутаты нижней палаты от 11 партий и значительная часть сенаторов.



Премьер-министр Таиланда пришел на встречу с Путиным в розовых носках