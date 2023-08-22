Сеттха Тхависин стал новым премьер-министром Таиланда

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Сеттха Тхависин был избран новым премьер-министром Таиланда на совместном голосовании нижней палаты и сената парламента. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Тхависин баллотировался в премьеры страны от партии "Ради Таиланда". Голосование состоялось после пятичасовых дебатов о его кандидатуре.

До этого Тхависин возглавлял одну из крупнейших риэлторских фирм в стране. Оппоненты пытались переубедить сенаторов и депутатов в верности выбора его кандидатуры, аргументируя претензиями к прошлому бизнесу.

По результатам голосования, кандидатуру Тхависина поддержали депутаты нижней палаты от 11 партий и значительная часть сенаторов.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем уходе в отставку и призвал партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства. Партия Кариньша сформировала правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов, получив 26 мест на выборах.

