Арсения Миронова утвердили на должность ректора Первого казачьего университета

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Арсения Миронова утвердили в должности ректора Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

"​​Ректором <...> МГУТУ имени К. Г. Разумовского утвержден Миронов Арсений Станиславович", – говорится в сообщении.

Миронов занимал должность исполняющего обязанности рекотора вуза с августа прошлого года. До этого он работал в ТАСС, администрации президента РФ, Минцифры, возглавлял Государственный институт искусствознания, НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева и МГИК.

Ранее стало известно о назначении Алексея Комиссарова на должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

