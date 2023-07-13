Алексея Комиссарова назначили на должность ректора РАНХиГС

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Алексея Комиссарова назначили на должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"Ректором РАНХиГС стал Алексей Комиссаров", – говорится в сообщении.

Распоряжение о назначении Комиссарова на пост подписал Михаил Мишустин.

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. С 2018 года он выполнял функции директора института Высшей школы госуправления РАНХиГС. В январе 2023 его назначили на пост временно исполняющего обязанности ректора образовательного учреждения.

Новый ректор РАНХиГС сменил на посту Владимира Мау, который был освобожден от должности по состоянию здоровья. Летом 2022 года его обвинили в хищении средств академии, но в октябре того же года уголовное дело прекратили.



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