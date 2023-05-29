Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (она же Театральная школа Константина Райкина). При этом он сохранит должность худрука Школы. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

"С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в Школе в течение полутора лет. В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы", – отмечается в сообщении.

Также Райкин с 1988 года является художественным руководителем театра "Сатирикон".

В апреле 2022 года Райкина уволили с должности худрука Высшей школы сценических искусств. Приказ об увольнении подписал Анатолий Полянкин, который тогда был ректором вуза.

Позже Полянкина отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В июне он скончался в реанимации одной из московских больниц.