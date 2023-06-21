Михаил Гордин получил пост ректора МГТУ имени Баумана

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Михаил Гордин получил пост ректора Московского государственного технического университета имени Баумана, следует из сообщения в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

"Михаил Гордин окончил МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН", – поделились в ведомстве.

В министерстве отметили, что новый ректор до 2021 года занимал пост директора департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющего директора компании, а также члена правления ООО "СИБУР".

Кроме того, Гордин был гендиректором Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. В Минобрнауки добавили, что он имеет ученую степень кандидата технических наук. С 7 октября 2021 года занимал пост исполняющего обязанности ректора МГТУ.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и четыре вуза Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки инженерно-технических кадров для промышленных столичных компаний. Мэр заключил договор с МГТУ имени Баумана, НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, а также МГТУ "Станкин".