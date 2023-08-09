Побывавшие в Таиланде поляки пожаловались на "маленькую Россию" на Пхукете

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Посетившие Тайланд поляки пожаловались на большое количество отдыхающих там россиян. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Польские туристы заявили, что Тайланд, в особенно остров Пхукет, теперь напоминает "маленькую Россию".

"Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве", – приводит газета слова одного из них.

Поляки также обратили внимание, что на острове повсюду встречаются названия магазинов на кириллице. Туристка из Польши Анна заявила, что ее возмущает "громкое поведение" россиян, а также посетовала, что несколько раз с ней здоровались на русском языке.

Ранее обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что поляки оказались возмущены присутствием русских и украинских туристов на турецких курортах. Он рассказал о том, как туристы из Польши отказывались играть с русскими в волейбол, а также совершали на них атаки в турецких барах.

Ренкас также отметил, что поляки крайне удивляются присутствием на этих курортах туристов из Украины.