Глава МИД Украины заявил, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий, который будет производить оружие совместно с Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", – рассказал Кулеба.

Первый международный форум оборонных индустрий прошел в Киеве в конце сентября. На нем в формате видеосвязи выступили глава евродипломатии Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что у Запада практически не осталось боеприпасов, которые можно было бы отправить на Украину, а склады в Европе в ближайшее время опустеют.

До этого немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.



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