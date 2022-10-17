Три британских депутата от правящей Консервативной партии призвали Трасс подать в отставку

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Три депутата Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подать в отставку, передает ТАСС.

Так, по словам парламентария Криспина Бланта, большинство членов парламента понимают, что авторитет премьер-министра Трасс в настоящее время фатально поврежден.

В свою очередь, депутат Эндрю Бриджен заявил, что дальше так продолжаться не может.

Кроме того, законодатель Джейми Уоллис заявил, что обратился к Трасс с просьбой уйти с занимаемого поста в связи с тем, что она более не обладает доверием со стороны страны.

Ранее сообщалось, что Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран – членов НАТО после ракетных ударов России по Украине. Отмечается, что глава британского правительства выступит с данным призывом во вторник на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате.

Кроме того, британский премьер обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России.

До этого газета The Guardian сообщила, что Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Автор статьи отметил, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений "не внушает оптимизма". В частности, за 12 месяцев в качестве министра иностранных дел она обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами.

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