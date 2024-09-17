Посол в ФРГ Нечаев заявил, что РФ не видела конкретных предложений Шольца по Украине

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Российская сторона услышала слова канцлера Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, однако конкретные предложения им не были озвучены. Об этом рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk.

По мнению дипломата, заявление Шольца может означать, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана. Он также отметил, что до этого некоторые представители ЕС уже пытались выступить с мирными инициативами, однако их отвергали в Евросоюзе.

"Я не знаю, будут ли сейчас и эту инициативу приветствовать или нет. В любом случае мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана", – подчеркнул Нечаев.

Ранее Шольц заявил, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".