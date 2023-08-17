Кассетные боеприпасы не дают ВСУ особых преимуществ на поле боя – Полянский

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Украинская сторона не получит особых преимуществ от использования кассетных боеприпасов на поле боя. С таким заявлением выступил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты в течение многих десятилетий клеймили военными преступниками тех, кто применял такой тип боеприпасов.

"Получается, в вашей же собственной логике [президент Украины Владимир] Зеленский и его подельники – военные преступники, а вы – его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за его совершенные и будущие злодеяния", – приводит слова Полянского ТАСС.

Он также назвал откровенной ложью заявления американских властей о том, что поставляемые Киеву кассетные снаряды не будут применяться в нарушение норм международного гуманитарного права (МГП).

Позиция РФ в отношении кассетных боеприпасов, в отличие от США, последовательна и предполагает строгое соблюдение норм МГП, подчеркнул Полянский. Он добавил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что такой тип снарядов не дает особых преимуществ на поле боя.

Ранее стало известно, что Киев предоставил Пентагону первый отчет об использовании кассетных боеприпасов, которые были получены от США. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что США считают, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы.

Киев направил Пентагону первый доклад об использовании ВСУ кассетных боеприпасов