На Украине заявили, что боевики "Азова" снова участвуют в боевых действиях

Фото: AP Photo/Ukrainian Interior Ministry Press Office

Бойцы батальона "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) вновь участвуют в боях на Украине, сообщил врио главы департамента планирования применения Национальной гвардии страны Николай Уршалович. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Military Media Center.

"Бригада специального назначения "Азов" восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", – уточнил он.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о возвращении командиров нацбатальона "Азов" на Украину после плена. Речь идет о командире Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандира Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что их возвращение из Турции на Украину является нарушением договоренностей, которыми пренебрегли как Анкара, так и Киев.

Позднее Турция дала объяснения российской стороне касательно передачи Киеву главарей нацбатальона "Азов". В Анкаре заверили, что ситуация прояснилась и напряженности в отношениях двух стран больше нет.



Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"