Литва анонсировала комплексные учения по сценарию плана прикрытия границы с Белоруссией

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Комплексные учения пройдут в Литве в августе в рамках реализации плана прикрытия границы с Белоруссией. О предстоящих мероприятиях рассказала глава МВД республики Агне Билотайте.

"Одним из сценариев августовских учений будет обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Предстоит также отработка реакции на вероятные гибридные военные угрозы", – передает ТАСС ее слова.

Билотайте обратила внимание, что в ходе учений будет дана оценка уровню взаимодействия пограничных и военных подразделений. Запланированный комплекс мероприятий призван обеспечить госбезопасность, подчеркнула она. Они могут начаться 25 августа.

Литовская сторона не исключает, что учения могут быть проведены совместно с Латвией, Польшей и Эстонией.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может закрыть границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Поступить аналогичным образом он предложил своим коллегам из Польши и Латвии.

Позже правительство Литвы утвердило решение закрыть с 18 августа два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Власти республики объяснили, что такое решение принято в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности.

В свою очередь, Латвия с 11 августа на полгода усилила режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией. Правительство страны сообщило, что в последнее время фиксируется непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения границы.



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