В Польше заявили, что граничащие с Белоруссией страны ЕС могут ее изолировать

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Польша, Литва и Латвия, которые граничат с Белоруссией, могут полностью изолировать республику в случае возникновения серьезных инцидентов, которые могут произойти на границах Евросоюза и НАТО с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Отвечая на вопрос о возможности полного закрытия границы с республикой в связи с появлением в ней ЧВК "Вагнер", Каминьский отметил, что были предусмотрены некоторые варианты действий, если на границе произойдет какая-либо провокация.

"Ответы будут адекватными. Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые находятся в подобной ситуации – под угрозой провокаций. Эти страны тоже граничат с Белоруссией", – передает его слова ТАСС.

По его словам, страны также рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные происшествия, связанные с ЧВК "Вагнер".

"Если бы дошло до этого на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва и Латвия, – мы вместе будем действовать. Я не исключаю, что если мы посчитаем, что это подходящий ответ в данный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии", – резюмировал он.

Ранее замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников заявлял, что ЧВК "Вагнер" приступила к обучению бойцов внутренних войск республики.

По его словам, подготовка идет по разным направлениям, в частности, бойцов учат пользоваться беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и снайперскими винтовками.



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