Польша может запустить электронный барьер на границе с РФ в сентябре

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Польша приступила к испытаниям электронного барьера на границе с Россией, который представляет из себя систему камер наблюдения и датчиков движения. Об этом в интервью "Польскому агентству печати" сообщила представитель погранслужбы страны Анна Михальская.

"Подрядчик проводит испытания первой из двенадцати секций электронного заграждения на границе с Россией", – сказала она.

По ее словам, запустить барьер планируется до конца сентября этого года. В настоящее время завершается строительство специального Центра надзора в городе Кентшин, который будет контролировать работу заграждения.

Польша начала усиливать охрану границы с Калининградской областью РФ еще в апреле текущего года. Для этого использовались как физические, так и электронные средства. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отмечал, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан республики.

